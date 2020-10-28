Невролог рассказал о мерах профилактики инсульта

Руководитель группы инновационной неврологии НОЦ БИОМЕД МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович назвал первые признаки инсульта и дал совет, как его избежать.

«Количество сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране растёт, но не просто растёт. Самое опасное то, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют», — сообщил он в беседе с ФАН.

Причиной врач считает стрессы, большие нагрузки на работе, отсутствие активного образа жизни.

«Чтобы сердце работало как мотор, чтобы по трубам шла жидкость — кровь, человек в день должен проходить не менее двух километров и выпивать не менее полутора литров воды», — говорит эксперт.

По мнению Шахновича, надо думать не о симптомах, а о том, как не допустить, чтобы эти симптомы развились. Для этого в первую очередь необходимо нормальное артериальное давление и нормальное питание. Неправильное питание провоцирует появление атеросклеротических бляшек — отложений холестерина, жиров на стенках сосудов, приводящих к их закупорке.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.