Невролог рассказал о мерах профилактики инсульта
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«Количество сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране растёт, но не просто растёт. Самое опасное то, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют», — сообщил он в беседе с ФАН.
Причиной врач считает стрессы, большие нагрузки на работе, отсутствие активного образа жизни.
«Чтобы сердце работало как мотор, чтобы по трубам шла жидкость — кровь, человек в день должен проходить не менее двух километров и выпивать не менее полутора литров воды», — говорит эксперт.
По мнению Шахновича, надо думать не о симптомах, а о том, как не допустить, чтобы эти симптомы развились. Для этого в первую очередь необходимо нормальное артериальное давление и нормальное питание. Неправильное питание провоцирует появление атеросклеротических бляшек — отложений холестерина, жиров на стенках сосудов, приводящих к их закупорке.
Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.