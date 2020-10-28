Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим
Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Отмечается, что гражданам рекомендовано носить маски в местах скоплений людей, транспорте, на парковках и в лифтах.
Также работа заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 6:00.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима.