Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима.

«Никто этот режим и не отменял. Другое дело, что мы трактовали всегда по-своему. Поэтому это нормально, это нужно делать, по всей стране идёт рост заболеваемости гриппом, плюс коронавирус, поэтому что тут плохого», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает депутат, необходимо подумать о том, как социально незащищённым группам эти маски приобрести.

Со своей стороны, иммунолог Анатолий Суслов в беседе с Nation News подтвердил, что масочный режим нужен, как и все те меры, к которым призывает Роспотребнадзор.

«Пока вакцина станет доступна и проведут массовую вакцинацию, пройдёт много времени. Маски помогут предотвратить распространение вируса», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство также уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.