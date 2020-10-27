Попова прокомментировала обязательное ношение масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире «Россия 24», что принять более жёсткие противоэпидемические меры, включая ношение масок, было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации.

«Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации... есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления людей.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей.