Вирусолог прокомментировал предписание Роспотребнадзора о масочном режиме
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В беседе с радио Sputnik он заявил, что это действительно необходимо в качестве метода реальной защиты.
«Так считают те специалисты, которые занимаются эффективностью профилактики разных видов заболеваний», — отметил эксперт.
По его словам, во всех странах происходит такое же ужесточение различных мер, препятствующих возможности заболевания и распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Ведомство также уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.
Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.