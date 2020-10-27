Вирусолог прокомментировал предписание Роспотребнадзора о масочном режиме

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что это действительно необходимо в качестве метода реальной защиты.

«Так считают те специалисты, которые занимаются эффективностью профилактики разных видов заболеваний», — отметил эксперт.

По его словам, во всех странах происходит такое же ужесточение различных мер, препятствующих возможности заболевания и распространения коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство также уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.

Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.