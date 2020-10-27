Голикова сообщила, как избежать второго локдауна из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в ходе расширенного заседания координационного совета «Деловой России», как избежать второго локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она отметила, что «всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с её последствиями».

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Регионам рекомендовано запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Решение о принятии таких мер остаётся за региональными властями.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.