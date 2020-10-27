Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Краснодарской инфекционной больницы №1 Игорь Люлин прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Вирус — простейшая форма живого организма, которая может адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Но он не мутировал за время наблюдения. Просто идёт развитие эпидемии», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в осенне-зимний период наблюдается ожидаемый сезонный подъём.

Как отметил Люлин, точно установить, ОРВИ или COVID-19, можно только лабораторным путём.

«Коронавирусная инфекция относится к группе респираторных инфекций, которые протекают с похожими симптомами: повышение температуры, кашель, насморк, першение в горле, общая слабость, недомогание», — пояснил он.

Эксперт высказал мнение, что в условиях пандемии любая вирусная инфекция должна расцениваться как подозрение на COVID-19.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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