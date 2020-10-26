Врач Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что коронавирус был всегда, просто это были другие разновидности.

«Пришёл ещё один, пятый. И это не самая серьёзная вирусная инфекция», — сказал эксперт.

По его словам, четыре вида человеческих коронавирусов, известных с начала ХХ века, официально являются причиной 30% всех ОРЗ.

Как прогнозирует Мясников, новый коронавирус уже никуда не уйдёт.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.