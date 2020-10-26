Невролог рассказала, из-за чего бывает потеря обоняния

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52, невролог Вера Пшеничникова рассказала, из-за чего бывает потеря обоняния.

«Потеря обоняния бывает ещё из-за банальных проблем в носу, из-за того, что отекает слизистая, поджимаются нервы. Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга. Потеря обоняния — характерный симптом для болезни Паркинсона», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это один из ранних патогномоничных симптомов, признак по меньшей мере пяти заболеваний.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.