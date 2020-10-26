Невролог рассказала, из-за чего бывает потеря обоняния

Короткая ссылка
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52, невролог Вера Пшеничникова рассказала, из-за чего бывает потеря обоняния.
Невролог рассказала, из-за чего бывает потеря обоняния
  • Pixabay

«Потеря обоняния бывает ещё из-за банальных проблем в носу, из-за того, что отекает слизистая, поджимаются нервы. Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга. Потеря обоняния — характерный симптом для болезни Паркинсона», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это один из ранних патогномоничных симптомов, признак по меньшей мере пяти заболеваний.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить