Эксперт оценил ситуацию с туберкулёзом на фоне пандемии COVID-19

Заместитель директора по науке Новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Яков Шварц оценил ситуацию с туберкулёзом на фоне пандемии COVID-19.

«Мы получим рост заболеваемости туберкулёзом. Это процесс инерционный, и мы получим этот рост не немедленно, но то, что получим, — безусловно», — цитирует эксперта Life.ru.

Шварц привёл предварительные данные, согласно которым к началу июня 2020 года на 40% снизилось количество тестирований на туберкулёз в некоторых странах БРИКС.

Он также обратил внимание, что из-за ограничительных мер граждане реже обращаются к врачам.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подготовила ежегодный доклад, в котором говорится, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 осложнила борьбу с туберкулёзом в мире.

Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию при отсутствии симптомов коронавируса.