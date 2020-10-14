ВОЗ заявила о сложной ситуации с туберкулёзом из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила ежегодный доклад, в котором говорится, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 осложнила борьбу с туберкулёзом в мире.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, страны мира с 2015 года добились успехов в борьбе с туберкулёзом, но теперь борьба с этой болезнью оказалась под угрозой.

«До пандемии заболевания COVID-19 многие страны добивались стабильного прогресса в борьбе с туберкулёзом: с 2015 по 2019 год заболеваемость снизилась на 9%, а смертность — на 14%», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что эти данные омрачает то, что в нынешнем году в условиях пандемии необходимые финансовые средства и специалисты были перенаправлены из сферы борьбы с туберкулёзом на противодействие COVID-19.

Это привело к тому, что стало поступать меньше сведений о новых случаях заболевания. В частности, в трёх странах, где проблема заболеваемости особенно остра, — в Индии, Индонезии и Филиппинах — с января по июнь 2020 года количество таких сообщений сократилось на 25—30%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о прогрессе страны в борьбе с туберкулёзом.