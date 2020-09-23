Мурашко заявил о прогрессе России в борьбе с туберкулёзом
«В последние годы Россия демонстрирует один из самых впечатляющих темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза в мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Он отметил, что данный факт признаётся Всемирной организацией здравоохранения.
По его словам, за последние десять лет число заболевших туберкулёзом снизилось в два раза.
Мурашко уточнил, что, по прогнозу ВОЗ, пандемия коронавируса приведёт к росту смертности от туберкулёза.
«Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулёзом в это непростое время», — добавил он.
Ранее Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.