Мурашко заявил о прогрессе России в борьбе с туберкулёзом

Россия добилась значительного прогресса в борьбе с туберкулёзом, однако пандемия коронавируса может его подорвать, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В последние годы Россия демонстрирует один из самых впечатляющих темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза в мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что данный факт признаётся Всемирной организацией здравоохранения.

По его словам, за последние десять лет число заболевших туберкулёзом снизилось в два раза.

Мурашко уточнил, что, по прогнозу ВОЗ, пандемия коронавируса приведёт к росту смертности от туберкулёза.

«Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулёзом в это непростое время», — добавил он.

Ранее Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.