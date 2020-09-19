Мурашко призвал соблюдать меры предосторожности по COVID-19

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.
Мурашко призвал соблюдать меры предосторожности по COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенное старшее поколение», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил важность создания «определённого временного промежутка» для того, чтобы с «наименьшими потерями для здоровья» дождаться начала массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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