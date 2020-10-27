В Госдуме предложили во всех регионах давать бесплатно медикаменты лечащимся дома от COVID-19

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать во всех регионах России граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счёт федерального бюджета. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении Сухарев отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения.

При этом минимальная цена одного курса такого лечения во многих регионах страны может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счёт средств федерального бюджета», — говорится в обращении.

Власти ряда регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, уже на сегодняшний день бесплатно предоставляют лекарства для амбулаторных пациентов.

Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава России академик РАН Рахим Хаитов заявил, что почти все заболевшие коронавирусной инфекцией в настоящее время россияне — это люди, возвращающиеся с отдыха.