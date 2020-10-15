В Госдуме оценили идею временно обнулить НДС на продукты при доставке

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение депутата Василия Власова сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.

Гутенёв подчеркнул, что всё, что помогает людям проще пережить пандемию, «должно вызывать поддержку».

При этом депутат отметил, что важным является вопрос социальной справедливости.

«Мы прекрасно понимаем, что недоплаченный НДС в бюджет — это снижение расходов федерального бюджета. Наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием, если бы основной доход, основные преференции от этой меры получили наименее обеспеченные группы граждан. Но в данном случае будет получаться: чем у человека больший доход, чем он больше потребляет товаров, чем эти продукты дороже, тем больше бюджет будет субсидировать его», — заключил парламентарий.

Ранее Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.