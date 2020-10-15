В Госдуме оценили идею временно обнулить НДС на продукты при доставке
- РИА Новости
Гутенёв подчеркнул, что всё, что помогает людям проще пережить пандемию, «должно вызывать поддержку».
При этом депутат отметил, что важным является вопрос социальной справедливости.
«Мы прекрасно понимаем, что недоплаченный НДС в бюджет — это снижение расходов федерального бюджета. Наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием, если бы основной доход, основные преференции от этой меры получили наименее обеспеченные группы граждан. Но в данном случае будет получаться: чем у человека больший доход, чем он больше потребляет товаров, чем эти продукты дороже, тем больше бюджет будет субсидировать его», — заключил парламентарий.
Ранее Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.
Подробнее — в материале RT.