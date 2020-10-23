Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил на Евразийском экономическом форуме, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной.

«Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства её», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что это позволит «иметь определённый ассортимент, причём вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объёмы производства».

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правления РСПП заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.