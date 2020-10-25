Росморречфлот рассказал о состоянии повреждённого взрывом танкера

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В пресс-службе Росморречфлота рассказали о состоянии танкера «Генерал Ази Асланов» после ЧП в Азовском море.
Росморречфлот рассказал о состоянии повреждённого взрывом танкера
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Провели первичное обследование, подводных повреждений корпуса незаметно», — цитирует собеседника ТАСС.

В Росморречфлоте уточнили, что «часть палубы, которая была вывернута взрывом наружу, выгнута, фактически опускается ниже киля на несколько метров, чуть ли не до 8 м, поэтому тяжело было буксировать ночью».

Отмечается, что с судовладельцем в настоящий момент ведутся переговоры о заключении договора на проведение аварийных неотложных работ.

«Надо как минимум срезать эту часть корпуса, чтобы спокойно отбуксировать судно по решению судовладельца на завод либо для ремонта, либо для разделки», — добавил собеседник.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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