С находящегося в Азовском море танкера эвакуировали десять человек

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RT
С российского танкера в Азовском море, на котором произошёл взрыв, эвакуированы десять членов экипажа, поиски ещё троих человек продолжаются, сообщили в МЧС России.
С находящегося в Азовском море танкера эвакуировали десять человек
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Десять человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводится поиск трёх человек, а также обследование судна», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

На месте ЧП работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения.

По предварительным данным МЧС, разлива нефти в районе ЧП нет. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.

В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

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