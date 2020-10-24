С находящегося в Азовском море танкера эвакуировали десять человек
- РИА Новости
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«Десять человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводится поиск трёх человек, а также обследование судна», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
На месте ЧП работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения.
По предварительным данным МЧС, разлива нефти в районе ЧП нет. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.
В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.
Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».