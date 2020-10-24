Сотрудники Росприроднадзора работают на месте ЧП в Азовском море

Специалисты Росприроднадзора работают на месте ЧП с российским нефтяным танкером в Азовском море, сообщили в Минприроды России.

«На месте уже работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения... Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил Интерфакс руководитель пресс-службы главка МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, разлива нефти в районе ЧП, по предварительным данным, нет.

В Росморречфлоте сообщили, что танкер получил значительные пробоины.

«Повреждения значительные... Размер будет уточняться, когда подойдут специалисты», — цитирует представителя Росморречфлота ТАСС.

На место ЧП также выехали заместитель Южного транспортного прокурора и исполняющий обязанности Новороссийского транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что московские следователи и криминалисты направились в акваторию Азовского моря, где произошёл взрыв на российском нефтяном танкере. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

На борту были 13 членов экипажа, шестерых из которых спасли, четверо остались на танкере, а ещё три человека находятся за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.