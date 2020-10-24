На российском танкере в Азовском море произошёл взрыв

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На танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв, судно терпит бедствие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На российском танкере в Азовском море произошёл взрыв
  • Reuters

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошёл взрыв», — сообщили агентству.

Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

«Спасены десять человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски», — сказали там.

Как уточняется, танкер прошёл Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону.

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