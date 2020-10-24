На российском танкере в Азовском море произошёл взрыв
- Reuters
«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошёл взрыв», — сообщили агентству.
Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».
«Спасены десять человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски», — сказали там.
Как уточняется, танкер прошёл Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону.