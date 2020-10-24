Следователи из Москвы выехали к месту ЧП на танкере в Азовском море
- РИА Новости
«Следователи и криминалисты управления направились к танкеру в акватории Азовского моря», — говорится в пресс-релизе.
По факту ЧП начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что находящийся в Азовском море танкер накренился после взрыва.
Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».
На борту были 13 членов экипажа, шестерых из которых спасли, четверо остались на танкере, а ещё три человека находятся за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.