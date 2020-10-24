Следователи из Москвы выехали к месту ЧП на танкере в Азовском море

Московские следователи и криминалисты направились в акваторию Азовского моря, где произошёл взрыв на российском нефтяном танкере. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Следственного комитета России на транспорте.

«Следователи и криминалисты управления направились к танкеру в акватории Азовского моря», — говорится в пресс-релизе.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что находящийся в Азовском море танкер накренился после взрыва.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

На борту были 13 членов экипажа, шестерых из которых спасли, четверо остались на танкере, а ещё три человека находятся за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.