Следователи из Москвы выехали к месту ЧП на танкере в Азовском море

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Московские следователи и криминалисты направились в акваторию Азовского моря, где произошёл взрыв на российском нефтяном танкере. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Следственного комитета России на транспорте.
Следователи из Москвы выехали к месту ЧП на танкере в Азовском море
  • РИА Новости

«Следователи и криминалисты управления направились к танкеру в акватории Азовского моря», — говорится в пресс-релизе.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что находящийся в Азовском море танкер накренился после взрыва.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

На борту были 13 членов экипажа, шестерых из которых спасли, четверо остались на танкере, а ещё три человека находятся за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.

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