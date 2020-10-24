Находящийся в Азовском море танкер накренился после взрыва

Танкер в Азовском море, на котором произошёл взрыв, накренился после взрыва, сообщили ТАСС в Росморречфлоте. Там отметили, что «предстоит борьба за живучесть на судне».

«Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ожидаем прибытия спасательных судов», — рассказали агентству.

Как отметили в ведомстве, судно ходит под российским флагом и принадлежит компании Palmali.

Ранее стало известно, что на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Как сообщил источник агентства ТАСС, речь идёт о нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов».

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».

В настоящее время на борту остаются четыре человека, три человека — за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.