Находящийся в Азовском море танкер накренился после взрыва
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- РИА Новости
«Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ожидаем прибытия спасательных судов», — рассказали агентству.
Как отметили в ведомстве, судно ходит под российским флагом и принадлежит компании Palmali.
Ранее стало известно, что на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Как сообщил источник агентства ТАСС, речь идёт о нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов».
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».
В настоящее время на борту остаются четыре человека, три человека — за бортом. К танкеру направлены три спасательных судна.