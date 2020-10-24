На горящем танкере в Азовском море остаются четыре человека
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- РИА Новости
«От оперативного дежурного новороссийского Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошёл пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту были 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», — приводит сообщение ТАСС.
К танкеру направлены три спасательных судна. Рядом с судном находится проходившее мимо судно «Братск».
Ранее стало известно, что на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
Как сообщил источник агентства ТАСС, речь идёт о нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов».
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».