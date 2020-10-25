Уголовное дело возбуждено после аварии на танкере в Азовском море
- РИА Новости
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Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности.
Следствие установило, что 24 октября около 18:30 в Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.
Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.
Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.