Уголовное дело возбуждено после аварии на танкере в Азовском море

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на танкере «Генерал Ази Асланов», который оказался повреждён из-за взрыва 24 октября.
Уголовное дело возбуждено после аварии на танкере в Азовском море
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Следствие установило, что 24 октября около 18:30 в Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.

Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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