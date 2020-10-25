В МЧС оценили состояние повреждённого в Азовском море танкера

Короткая ссылка
Российский танкер «Генерал Ази Асланов», на котором произошёл взрыв, находился в исправном состоянии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
В МЧС оценили состояние повреждённого в Азовском море танкера
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«По нашей информации, судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии», — цитирует ТАСС Волынкина.

Уточняется, что причину взрыва будет определять комиссия.

По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.

В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить