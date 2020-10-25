В МЧС оценили состояние повреждённого в Азовском море танкера

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», на котором произошёл взрыв, находился в исправном состоянии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

РИА Новости

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«По нашей информации, судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии», — цитирует ТАСС Волынкина. Уточняется, что причину взрыва будет определять комиссия. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка. В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва. Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.