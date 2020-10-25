В МЧС оценили состояние повреждённого в Азовском море танкера
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«По нашей информации, судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии», — цитирует ТАСС Волынкина.
Уточняется, что причину взрыва будет определять комиссия.
По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.
В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.
Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.