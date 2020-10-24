Росморречфлот: пожара после взрыва на танкере в Азовском море не было
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Пожара после взрыва не было. Но взрыв был достаточно мощным, что часть металла вывернуло наружу», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Он также сообщил, что в поисках трёх членов экипажа танкера задействуют тепловизоры и привлекут водолазов.
По его словам, в данном районе наблюдается сильное течение.
По данным экстренных служб, ведутся поиски боцмана, матроса и практиканта.
В региональном МЧС уточнили, что состояние десяти эвакуированных с судна моряков удовлетворительное.
«Состояние спасённых моряков удовлетворительное и, по предварительной информации, не требует медицинского вмешательства», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
Ранее с танкера эвакуировали десять членов экипажа. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.
В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.
Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».