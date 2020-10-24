Росморречфлот: пожара после взрыва на танкере в Азовском море не было

Пожара на борту российского нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море после взрыва не последовало, сообщили в Росморречфлоте.

«Пожара после взрыва не было. Но взрыв был достаточно мощным, что часть металла вывернуло наружу», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Он также сообщил, что в поисках трёх членов экипажа танкера задействуют тепловизоры и привлекут водолазов.

По его словам, в данном районе наблюдается сильное течение.

По данным экстренных служб, ведутся поиски боцмана, матроса и практиканта.

В региональном МЧС уточнили, что состояние десяти эвакуированных с судна моряков удовлетворительное.

«Состояние спасённых моряков удовлетворительное и, по предварительной информации, не требует медицинского вмешательства», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

Ранее с танкера эвакуировали десять членов экипажа. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.

В Росморречфлоте сообщили, что танкер накренился после взрыва.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».