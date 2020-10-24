Минпромторг перевёл систему маркировки лекарств в уведомительный режим

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о временном переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим на фоне повышенного спроса на препараты.

По его словам, в настоящее время остаются нерешёнными проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — говорится в заявлении министра.

По его словам, такое решение позволит продавать медицинские препараты сразу, «не дожидаясь ответа системы маркировки».

Система маркировки лекарств действует в России с 1 июля 2020 года.

31 июля Мантуров оценил введение обязательной маркировки медицинских препаратов.