Минпромторг перевёл систему маркировки лекарств в уведомительный режим
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По его словам, в настоящее время остаются нерешёнными проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.
«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — говорится в заявлении министра.
По его словам, такое решение позволит продавать медицинские препараты сразу, «не дожидаясь ответа системы маркировки».
Система маркировки лекарств действует в России с 1 июля 2020 года.
31 июля Мантуров оценил введение обязательной маркировки медицинских препаратов.