Кабмин утвердил особенности ввоза в Россию немаркированных лекарств

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Правительство России утвердило особенности ввоза на территорию страны немаркированных лекарственных препаратов для медицинского применения.
Кабмин утвердил особенности ввоза в Россию немаркированных лекарств
  • РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Настоящее положение определяет особенности ввода в гражданский оборот без нанесения средств идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения, произведённых в период с 1 июля 2020 г. до 1 октября 2020 г., а также ввоза в Россию без нанесения средств идентификации в целях ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения», — говорится в документе.

Речь идёт о препаратах, за исключением лекарств, предназначенных для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о начале маркировки лекарств с 1 июля.

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов прокомментировал идею отсрочки обязательной маркировки лекарств и обуви.

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