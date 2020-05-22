В Госдуме оценили идею отсрочки обязательной маркировки ряда товаров

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Айрат Фаррахов прокомментировал идею отсрочки обязательной маркировки лекарств и обуви.

«Мы хотим проанализировать ситуацию, посмотреть расчёты, что это существенная издержка и что действительно нужно продлить экспериментальный формат маркировки, то есть пока не делать её обязательной для тех или иных товаров», — пояснил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, конкретный срок ввода обязательной маркировки пока не определён и будет зависеть от продолжительности периода выхода из кризиса, вызванного пандемией.

Парламентарий уточнил, что введение обязательной маркировки повлечёт серьёзные дополнительные издержки для производителей товаров и увеличит расходы населения, а запрет на торговлю немаркированными лекарствами может привести к сбоям в обеспечении граждан медикаментами.

Отмечается, что 25 мая рабочая группа комиссии Госдумы планирует обсудить ситуацию с маркировкой товаров с представителями с представителями бизнеса и Минэкономразвития.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России утвердили правила маркировки ряда товаров.