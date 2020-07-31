Мантуров оценил введение обязательной маркировки лекарств

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в беседе с ТАСС оценил введение обязательной маркировки лекарств.

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — отметил Мантуров.

Он сообщил, что в Минпромторге уже видят результаты от введения маркировки.

Так, по его словам, в частности, это позволяет выявить в аптеках лекарства, которые предназначены только для выдачи пациентам в больницах.

Министр заявил, что «госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений».

Он пояснил, что «маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места».

В декабре Госдума приняла закон, который закрепляет этапность внедрения обязательной маркировки лекарств — с 1 января 2020 года по 1 июля 2020 года.