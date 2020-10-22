Врач дала рекомендации по профилактике простудных заболеваний осенью
- РИА Новости
«Самыми уязвимыми частями тела являются голова (органы дыхания), шея и ноги. Именно их надо в первую очередь защищать, поэтому с наступлением холодов обязательно нужно носить шарф и головной убор (либо одежду с капюшоном)», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, обувь должна иметь относительно толстую подошву, не промокать и не быть тесной.
Астраханцева напомнила и о необходимости ношения масок и перчаток, которые следует менять каждые два-три часа.
Как считает эксперт, не стоит забывать о вакцинации против гриппа.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил эффективность антисептиков.