Академик РАН оценил эффективность антисептиков

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев оценил эффективность антисептиков.
Академик РАН оценил эффективность антисептиков
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
  • РИА Новости

«Антисептики хоть и помогают против инфекций, но ими нельзя пользоваться постоянно, поскольку они очень портят кожу. Хотя наша кожа сама по себе защищает от вирусов и относится к системе врождённого иммунного ответа», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, пользоваться такими средствами необходимо только в крайнем случае.

По мнению Зверева, в настоящее время нет неэффективных антисептиков, все они способны защитить от вирусов, но злоупотреблять ими не стоит.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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