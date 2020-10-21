Академик РАН оценил эффективность антисептиков
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- РИА Новости
«Антисептики хоть и помогают против инфекций, но ими нельзя пользоваться постоянно, поскольку они очень портят кожу. Хотя наша кожа сама по себе защищает от вирусов и относится к системе врождённого иммунного ответа», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как считает эксперт, пользоваться такими средствами необходимо только в крайнем случае.
По мнению Зверева, в настоящее время нет неэффективных антисептиков, все они способны защитить от вирусов, но злоупотреблять ими не стоит.
Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.