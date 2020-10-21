Врач назвал группу людей, которым может не помочь вакцина от COVID-19

У людей с иммунодефицитом наблюдается слабая выработка антител к коронавирусной инфекции, им может не помочь вакцина от COVID-19. С таким заявлением выступил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал четыре группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела после введения вакцины от коронавируса.

«В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела», — прокомментировал в беседе с URA.RU данное заявление Альтштейн.

Вирусолог усомнился, что «алкоголики и представители других названных (Гинцбургом. — RT) групп» могут испытывать проблемы с выработкой антител к коронавирусу.

По его словам, единственной группой с подобными отклонениями являются люди с иммунодефицитом. Отмечается, что на них вакцина «может не подействовать».

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но разделить их чётко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — подытожил Альтштейн.

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