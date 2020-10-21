Роспотребнадзор рассказал о снижающем защиту от коронавируса факторе

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Переохлаждение в осенне-зимний период снижает уровень защиты организма от респираторных инфекций, в том числе от COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о снижающем защиту от коронавируса факторе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно ослабить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве призвали проверять исправность функционирования систем отопления и нагревательного оборудования.

Ранее эксперты спрогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в России пойдёт на спад в начале ноября.

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