Роспотребнадзор рассказал о снижающем защиту от коронавируса факторе

Переохлаждение в осенне-зимний период снижает уровень защиты организма от респираторных инфекций, в том числе от COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно ослабить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве призвали проверять исправность функционирования систем отопления и нагревательного оборудования.

Ранее эксперты спрогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в России пойдёт на спад в начале ноября.