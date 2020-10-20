Эксперты рассчитали, когда пойдёт на спад пик COVID-19 в России
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, исследование основано на анализе количества инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих чисел.
Специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.
«Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — считают эксперты.
Они добавили, что темпы роста заболеваемости начнут снижаться, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».
Таким образом, пояснили они, «если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут».
По данным на 19 октября, в России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,415 млн человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемическая обстановка остаётся напряжённой.