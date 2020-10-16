Проценко допустил приближение второй волны коронавируса в России

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключил, что Россия подходит ко второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проценко допустил приближение второй волны коронавируса в России
  • ©Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Число заболевших увеличивается не только в России. Это тенденция глобальная. Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — цитирует Life.ru специалиста.

Проценко отметил, что в нынешнем году число простудных заболеваний, вызванных COVID-19, будет выше, чем другими штаммами вирусов.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова.

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