Вирусолог оценил характер возможной второй волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова. Об этом заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жёсткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — приводит РИА Новости его слова.

Альтштейн отметил, что подъём заболеваемости наблюдается не только в России, но и в других странах.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, говоря о ситуации с COVID-19 в столице, отметила, что в городе «зафиксировано два негативных антирекорда».

Как отмечали в Роспотребнадзоре, Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей.