Вирусолог оценил характер возможной второй волны COVID-19 в России

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Вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова. Об этом заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.
Вирусолог оценил характер возможной второй волны COVID-19 в России
  • Reuters

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жёсткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — приводит РИА Новости его слова.

Альтштейн отметил, что подъём заболеваемости наблюдается не только в России, но и в других странах.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, говоря о ситуации с COVID-19 в столице, отметила, что в городе «зафиксировано два негативных антирекорда».

Как отмечали в Роспотребнадзоре, Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей.

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