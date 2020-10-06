Вирусолог оценил характер возможной второй волны COVID-19 в России
- Reuters
«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жёсткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — приводит РИА Новости его слова.
Альтштейн отметил, что подъём заболеваемости наблюдается не только в России, но и в других странах.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, говоря о ситуации с COVID-19 в столице, отметила, что в городе «зафиксировано два негативных антирекорда».
Как отмечали в Роспотребнадзоре, Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей.