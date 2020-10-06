Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в столице
- АГН «Москва»
«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда», — цитирует ТАСС Ракову.
Она сообщила, что «были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом».
«И что ещё более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID-19 в больницы», — заявила вице-мэр.
Она рассказала, что «их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело».
«Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.