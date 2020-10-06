Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России

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Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей и 105-е место по показателям смертности. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности», — приводит ТАСС её слова на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

Уточняется, что летальность от коронавируса в России находится на уровне 1,6%, тогда как в среднем по миру — 3%.

Ранее академик РАН Виталий Зверев предположил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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