Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России

Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей и 105-е место по показателям смертности. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности», — приводит ТАСС её слова на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

Уточняется, что летальность от коронавируса в России находится на уровне 1,6%, тогда как в среднем по миру — 3%.

Ранее академик РАН Виталий Зверев предположил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.