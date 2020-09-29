Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируется, в зависимости от числа новых случаев могут быть введены ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Ситуация контролируется, в разных регионах она разная. Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения», — цитирует РИА Новости специалиста.

По её словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если остаётся менее 30% свободных коек, рекомендуется рассмотреть меры по ограничению контактов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что борьба с COVID-19 ещё не закончена, терять бдительность нельзя.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, наблюдаемый в России рост новых случаев заболевания был ожидаем, в стране не будут вводить новые ограничения, если будут соблюдаться рекомендации по профилактике коронавируса.