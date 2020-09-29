Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой
- АГН «Москва»
«Ситуация контролируется, в разных регионах она разная. Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения», — цитирует РИА Новости специалиста.
По её словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если остаётся менее 30% свободных коек, рекомендуется рассмотреть меры по ограничению контактов.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что борьба с COVID-19 ещё не закончена, терять бдительность нельзя.
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, наблюдаемый в России рост новых случаев заболевания был ожидаем, в стране не будут вводить новые ограничения, если будут соблюдаться рекомендации по профилактике коронавируса.