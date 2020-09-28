Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

Борьба с распространением коронавирусной инфекции ещё не закончена, терять бдительность нельзя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», — сказал он.

Глава государства обратился к россиянам.

«Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», — добавил Путин.

По его словам, о коронавирусе в настоящее время известно больше, чем несколько месяцев назад.

«Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наблюдаемый в России рост случаев COVID-19 был ожидаем.

По её словам, в России не будут вводить новые ограничения, если будут соблюдаться рекомендации по профилактике коронавируса.

24 сентября Путин отмечал, что России не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам.