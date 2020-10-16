Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Идёт рост заболеваемости на фоне сезонного роста. Все условия для этого есть — похолодание на улице, скученность людей и так далее», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, медицина работает, заболевших лечат амбулаторно, при необходимости госпитализируют.

Онищенко призвал проявлять ответственность, соблюдать все требования, в том числе использовать средства индивидуальной защиты.

«И ещё — внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью своих близких, прежде всего детей и людей старшего поколения», — добавил он.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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