Россия остановила продажу препарата от COVID-19 «Арепливир» за рубеж
- РИА Новости
«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка», — сказал он РИА Новости.
По его словам, были разовые поставки в страны Средней Азии.
В июне Минздрав одобрил лекарство «Арепливир», которое является аналогом изобретённого в Японии «Фавипиравира», применяющегося для лечения COVID-19. В сентябре препарат появился в российских аптеках.
Для «Арепливира» в дозировке 200 мг обозначена предельная отпускная цена 4 тыс. рублей за 40 штук, 10 тыс. рублей — за 100.