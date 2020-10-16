Россия остановила продажу препарата от COVID-19 «Арепливир» за рубеж

Продажа препарата для лечения коронавируса «Арепливир» за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка», — сказал он РИА Новости.

По его словам, были разовые поставки в страны Средней Азии.

В июне Минздрав одобрил лекарство «Арепливир», которое является аналогом изобретённого в Японии «Фавипиравира», применяющегося для лечения COVID-19. В сентябре препарат появился в российских аптеках.

Для «Арепливира» в дозировке 200 мг обозначена предельная отпускная цена 4 тыс. рублей за 40 штук, 10 тыс. рублей — за 100.