В аптеках России начались продажи препарата от COVID-19 «Арепливир»

Генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что продажи препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир» начались в аптеках России.

«Сегодня первый официальный день продаж», — цитирует ТАСС Младенцева.

Он заявил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

«Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем «Арепливир», — сообщил он.

Ранее Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.