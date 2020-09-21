В аптеках России начались продажи препарата от COVID-19 «Арепливир»
- РИА Новости
«Сегодня первый официальный день продаж», — цитирует ТАСС Младенцева.
Он заявил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.
«Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем «Арепливир», — сообщил он.
Ранее Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.
Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.