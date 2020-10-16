Тёще Картрайта продлили срок задержания по делу об убийстве рэпера

Короткая ссылка
Елене Кохал, тёще рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), которая подозревается в пособничестве в его убийстве, продлили срок задержания на 72 часа. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Тёще Картрайта продлили срок задержания по делу об убийстве рэпера
  • РИА Новости

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Елене Кохал», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее тёщу Картрайта задержали за возможное пособничество в убийстве рэпера.

По данным следствия, мать обвиняемой по делу Марины Кохал находилась вместе с ней в момент убийства и последующего расчленения тела рэпера. Следствие заявило о достаточных доказательствах того, что убийство было заранее спланировано.

30 июля расчленённое тело украинского рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой Мариной Кохал и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить