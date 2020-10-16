Тёще Картрайта продлили срок задержания по делу об убийстве рэпера
- РИА Новости
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Елене Кохал», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее тёщу Картрайта задержали за возможное пособничество в убийстве рэпера.
По данным следствия, мать обвиняемой по делу Марины Кохал находилась вместе с ней в момент убийства и последующего расчленения тела рэпера. Следствие заявило о достаточных доказательствах того, что убийство было заранее спланировано.
30 июля расчленённое тело украинского рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой Мариной Кохал и ребёнком.
Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её на два месяца.