Власти Москвы рассказали о комплексной поддержке инвалидов в период пандемии
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Москвичам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома, для них временно закрыта запись на курсы реабилитации.
Анастасия Ракова подчеркнула, что в городе усилили работу выездные бригады для горожан, нуждающихся в реабилитации.
«Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку», — отметила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в столице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.