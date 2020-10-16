Власти Москвы рассказали о комплексной поддержке инвалидов в период пандемии

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Москвичам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома, для них временно закрыта запись на курсы реабилитации.

Анастасия Ракова подчеркнула, что в городе усилили работу выездные бригады для горожан, нуждающихся в реабилитации.

«Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку», — отметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в столице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.