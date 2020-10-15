Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в период пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в столице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в период пандемии
  • РИА Новости

Он отметил, что здравоохранение Москвы, «несмотря на проблемы, связанные с пандемией, не снизило объёмы плановой помощи, и одно из самых важнейших направлений — онкологическая помощь».

«Она в этот период не только не снизилась, но мы увеличили объёмы онкологической помощи. В частности химиотерапии, лучевой терапии», — цитирует ТАСС Собянина.

По словам мэра, это стало возможным благодаря тому, что в Москве за последние два года создали шесть онкологических центров.

Собянин рассказал, что «они включают в себя и диспансерный учёт, и хирургию, и, самое главное, мощные морфологические лаборатории, которые позволяют быстро и точно диагностировать заболевания, точно выписывать таргетную терапию, дозировки для каждого больного».

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.

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