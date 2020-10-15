Ростехнадзор продлил сроки технического расследования ЧП в Норильске

Ростехнадзор продлил до 30 октября сроки технического расследования разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил официальный представитель ведомства.

«Сроки технического расследования аварии продлены до 30 октября включительно», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Норникель» оценил ущерб окружающей среде от аварии в Норильске в 21,4 млрд рублей.

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей после разлива топлива на ТЭЦ-3.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал невыполнение требований промышленной безопасности, слабый контроль и неэффективность системы предупреждения аварийных разливов нефти причинами трёх техногенных аварий в Норильском районе в 2020 году.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл в конце мая.