Ростехнадзор продлил сроки технического расследования ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Ростехнадзор продлил до 30 октября сроки технического расследования разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил официальный представитель ведомства.
Ростехнадзор продлил сроки технического расследования ЧП в Норильске
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

«Сроки технического расследования аварии продлены до 30 октября включительно», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Норникель» оценил ущерб окружающей среде от аварии в Норильске в 21,4 млрд рублей.

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей после разлива топлива на ТЭЦ-3.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал невыполнение требований промышленной безопасности, слабый контроль и неэффективность системы предупреждения аварийных разливов нефти причинами трёх техногенных аварий в Норильском районе в 2020 году.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл в конце мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить