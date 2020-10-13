Минздрав: пандемия коронавируса находится в середине своего развития

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 находится в середине своего развития. Об этом заявил заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев в ходе форума «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».
Минздрав: пандемия коронавируса находится в середине своего развития
  • © Aly Song/File
  • Reuters

«Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии, и все исследования говорят об этом», — цитирует РИА Новости Гриднева.

По его словам, в настоящее время наблюдается та стадия, когда уже возможно «делать определённые какие-то выводы о пройденном этапе».

«В то же время мы не знаем с вами, мы можем только рассчитывать, и для этого существуют математические модели, прогнозы развития эпидситуации в дальнейшем», — добавил он.

Как ранее заявили в ВОЗ, виды и формы COVID-19 показывают, что второй волны пандемии нет.

В начале сентября в организации также отмечали, что пандемия коронавируса не является последней и мир должен заблаговременно готовиться к новой

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