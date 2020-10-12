Очевидец прокомментировал стрельбу в Нижегородской области

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Местный житель прокомментировал стрельбу в Нижегородской области.
Очевидец прокомментировал стрельбу в Нижегородской области
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что злоумышленник выстрелил около десяти раз.

По словам очевидца, стрелок выбежал из квартиры и открыл огонь по автобусу и окнам домов.

«Его ищут, он убежал, говорят, с двумя ружьями... Раз десять (стрелял. — RT). Полиция приехала, дорогу перекрыли», — утверждает он.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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